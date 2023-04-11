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İstanbul'da uyuşturucu operasyonu: Gözaltılar var

İstanbul'da uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen şafak operasyonda çok sayıda şüpheli gözaltına alındı

Giriş: 11.04.2023 - 06:30 | Güncelleme: ABONE OL
İstanbul'da uyuşturucu operasyonu: Gözaltılar var
İstanbul'da şafak vakti uyuşturucu operasyonu
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DHA

İstanbul polisi, sabahın erken saatlerinde uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon gerçekleştirdi. Belirlenen adreslere giren ekipler, bir miktar uyuşturucu ele geçirirken, şüphelileri de gözaltına aldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün Fatih Vatan Caddesi'ndeki yerleşkesinden saat 05.30 sıralarında hareket eden Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Avrupa yakasında önceden belirlenen adreslerde uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenledi.

Operasyona özel harekat polisleri de destek verdi. DHA'nın haberine göre operasyon kapsamında, Fatih Kocamustafa Mahallesi Çakırcı Sokak'ta bir binanın 2. katına giren polis ekipleri, içeride bir süre arama yaptı.

Aramalara polis köpeği Bozo da katıldı. Adreste kimse bulunmazken Fatih ve diğer ilçelerdeki farklı adreslerde aramalar gerçekleştirildi. Operasyonda bir miktar uyuşturucu madde ele geçirilirken, şüphelilerin gözaltına alındığı bildirildi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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