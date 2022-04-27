İstanbul'da uyuşturucu operasyonu: Gözaltılar var

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu satıcılarına yönelik başlatılan çalışma kapsamında, kent genelinde önceden belirlenen çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.

AA'nın haberine göre, adreslerde detaylı arama yapılırken, operasyona özel harekat polisleri de destek verdi. Operasyonda bazı şüpheliler gözaltına alındı.