İstanbul'da uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

Çekmeköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Merkez ve Esenkent mahallelerindeki 2 adreste uyuşturucu satıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Söz konusu adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, Ömer O. ve Onur B.'yi gözaltına aldı.

Adreslerde yapılan aramalarda, 36 gram bonzai, 4 ruhsatsız tabanca, 1 kurusıkı tabanca, 5 yedek şarjör ve 65 mermi ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen ve 12'si uyuşturucudan olmak üzere toplam 28 suç kayıtları bulunan şüpheliler, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.