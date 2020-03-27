İstanbul'da uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

İstanbul'da düzenlenen operasyonda, uyuşturucu satışı yaptıkları iddia edilen 2 kardeş gözaltına alındı.

Zeytinburnu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Gökalp Mahallesi 58. Bulvar'daki bir iş hanında bazı kişilerce uyuşturucu satıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Söz konusu adrese operasyon düzenleyen ekipler, kardeşler M.G. ve M.G'yi gözaltına aldı.

Adreste yapılan aramada, kağıt fişekler içerisinde satışa hazır halde 9 parça esrar, 1 hassas terazi, satış yapılan kişilerin numaralarının kayıtlı olduğu belirlenen 1 cep telefonu ile 545 lira para ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.