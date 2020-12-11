İstanbul'da uyuşturucu operasyonları: 9 tutuklu

AA

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uluslararası bağlantısı olan bazı şebekelerin yurt dışından getirilen uyuşturucuyu piyasaya süreceği istihbaratı üzerine çalışma başlattı.

Söz konusu soruşturma kapsamında geçen hafta Maltepe, Ümraniye, Sultanbeyli, Zeytinburnu, Bağcılar ve Büyükçekmece ile Sabiha Gökçen Havalimanı’nda düzenlenen 4 operasyonda, 2’si yabancı uyruklu 15 kişi gözaltına alındı.

Adresler ve araçlar ile şüphelilerin üzerinde yapılan aramalarda 35 kilo 532 gram bonzai, 8 kilo 50 gram Afyon sakızı, 4 kilo 212 gram kokain, 963 gram metamfetamin ile 378 gram uyuşturucu yapımında kullanılan kimyasal madde, 3 hassas terazi ve tabanca ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 9’u tutuklanırken 6’sı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.