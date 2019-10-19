İstanbul'daki ihracatçılar, ocak-eylül döneminde, 27 sektörde üretilen 52,2 milyar dolarlık ürünü içerisinde ülkeler ve serbest bölgelerin bulunduğu 230 noktaya sattı.

AA muhabirinin, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerinden derlediği bilgilere göre, İstanbullu şirketler hazır giyimden kimyevi maddelere, otomotiv endüstrisinden süs bitkilerine, mobilyadan mücevhere 27 ayrı sektörde 52 milyar 236 milyon 909 bin dolarlık ihracat gerçekleştirdi.

İstanbul, geçen yılın ocak-eylül döneminde 50 milyar 986 milyon 260 bin dolar düzeyinde bulunan ihracatını, bu yıl yaklaşık yüzde 2,5 artırdı.

Bu dönemde Türkiye'nin gerçekleştirdiği yaklaşık 121,9 milyar dolarlık ihracatta İstanbul'un payı ise geçen yılın aynı dönemine göre 1,2 puan azalarak yüzde 44,1'den yüzde 42,9'a geriledi.

ASLAN PAYI HAZIR GİYİM VE KONFEKSİYONUN

Türkiye ekonomisinin lokomotifi konumunda olan şehrin ihracatında aslan payını hazır giyim ve konfeksiyon sektörü aldı. Sektörde faaliyet gösteren İstanbullu şirketlerin ürün ihracatı yılın ilk üç çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık yüzde 1,4 artarak 9 milyar 195 milyon dolara ulaştı.

Hazır giyim ve konfeksiyon sektörünü 7 milyar 63 milyon dolarla kimyevi maddeler ve mamulleri, 5 milyar 569 milyon dolarla çelik, 4 milyar 915 milyon dolarla otomotiv endüstrisi ve 4 milyar 317 milyon dolarla elektrik ve elektronik sektörleri takip etti.

Yılın 9 ayında İstanbul'dan yaklaşık 3,2 milyar dolarlık demir ve demir dışı metaller, 3 milyar dolarlık mücevher, 2,5 milyar dolarlık tekstil ve hammaddeleri, 2,1 milyar dolarlık makine ve aksamları ve 1,6 milyar dolarlık mobilya, kağıt ve orman ürünleri ihraç edildi.

EN FAZLA SATIŞ SAVUNMA SEKTÖRÜNDE

İstanbul'da bu dönemde yıllık bazda dış satımını en fazla artıran sektör savunma ve havacılık sanayi sektörü oldu.

Şehirden gerçekleştirilen savunma ve havacılık sanayi ihracatı, yılın 9 ayında geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 74,1 artarak 490,4 milyon dolara yükseldi.

Söz konusu dönemde yıllık bazda artışta öne çıkan diğer sektörler ise yüzde 44,7 ile süs bitkileri ve mamulleri ve yüzde 25,2 ile kimyevi maddeler ve mamulleri olarak sıralandı.

Miktar bazında bakıldığında İstanbul'da bulunan şirketlerin 9 aylık ihracatı en fazla kimyevi maddeler ve mamulleri sektöründe artış kaydetti. Bu sektörde faaliyet gösteren şirketler ihracatını 1 milyar 422 milyon dolar artırmayı başardı.

Öte yandan İstanbul'da ihracat gerçekleştiren 27 sektör ise şu şekilde sıralandı: "hazır giyim ve konfeksiyon, kimyevi maddeler ve mamulleri, çelik, otomotiv endüstrisi, elektrik elektronik, demir ve demir dışı metaller, mücevher, tekstil ve ham maddeleri, makine ve aksamları, mobilya, kağıt ve orman ürünleri, hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri, çimento cam seramik ve toprak ürünleri, iklimlendirme sanayi, madencilik ürünleri, deri ve deri mamulleri, savunma ve havacılık sanayii, halı, fındık ve mamulleri, gemi ve yat, su ürünleri ve hayvansal mamuller, meyve sebze mamulleri, tütün, kuru meyve ve mamulleri, yaş meyve ve sebze, zeytin ve zeytinyağı, diğer sanayi ürünleri ve süs bitkileri ve mamulleri."

EN BÜYÜK PAZAR ALMANYA

Ocak-eylül döneminde İstanbullu şirketler en fazla Almanya'ya dış satım gerçekleştirdi.

İstanbul'dan Almanya'ya gerçekleştirilen ihracat söz konusu dönemde yıllık bazda yüzde 8,1 azalmasına karşın 4 milyar 925 milyon dolarla ilk sıradaki yerini korudu.

Almanya'yı 3 milyar 947 milyon dolarla Birleşik Krallık, 2 milyar 503 milyon dolarla İtalya, 2 milyar 322 milyon dolarla İspanya ve 1 milyar 946 milyon dolarla Fransa takip etti.

Söz konusu dönemde İstanbul'dan miktar bazında ihracatın en fazla artış kaydettiği ülke ise yaklaşık 270 milyon dolarla Malta oldu. Malta'yı 239,7 milyon dolarla Suudi Arabistan, 208,2 milyon dolarla Birleşik Arap Emirlikleri ve 208,1 milyon dolarla Singapur takip etti.

Yılın ilk 3 çeyreğinde, İstanbul'dan içerisinde ülkeler, serbest bölgelerin bulunduğu toplam 230 noktaya ihracat gerçekleştirilirken, geçen yılın aynı döneminde ise 226 noktaya dış satım yapılmıştı.

Şehrin bu yılın ilk 3 çeyreğindeki yeni ihracat rotaları arasında ABD Virjin Adaları, Amerikan Samoası, Butan ve St. Helena gibi ülkeler de bulunuyor.