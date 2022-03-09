Habertürk
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

İstanbul'da üniversiteler tatil mi, yüz yüze eğitime ara verildi mi? 10-11 Mart 2022 yarın İstanbul üniversiteler kar tatili oldu mu?

İstanbul'da üniversiteler yarın tatil mi? SON DAKİKA: 10 Mart Perşembe günü üniversiteler tatil mi?

Üniversiteler yarın tatil mi? Üniversiteler 10 Mart Perşembe günü tatil mi edildi? Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve AKOM'dan gelen son dakika haberlerine göre İstanbul bu gece yarısından itibaren yoğun kar yağışının etkisi altına girecek. Peki, 10 Mart Perşembe günü İstanbul'da üniversiteler tatil mi? İşte merak edilen soruların cevabıyla ilgili detaylar...

09.03.2022 - 13:24 | Güncelleme: GÜNDEM

  • Üniversiteler yarın tatil mi? Üniversiteler 10 Mart Perşembe ve 11 Mart Cuma günü tatil mi? İstanbul Valiliği'nden bu gece yarısı başlaması beklenen yoğun kar yağışı öncesi son dakika açıklama geldi. İşte İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamya göre "Yarın üniversiteler tatil mi?" sorusunun cevabı...

  • YARIN ÜNİVERSİTELER TATİL Mİ?

    İstanbul Valiliği'nden yapılan ve 10 Mart itibariyle geçerli olacak olan açıklama şu şekilde:

    İstanbul’da bulunan Üniversite Rektörlerimizle yapılan istişareler doğrultusunda ilimizde yükseköğrenime 14 Mart 2022 Pazartesi gününe kadar ara verilmesine karar verilmiştir!

     

  • Bu karar göre İstanbul'da tüm vakıf ve devlet üniversiteleri 10 Mart Perşembe ve 11 Mart Cuma günü kapalı olacak.

  • Cumartesi ve Pazar günleri genellikle dersler tatil oluyor ancak hafta sonu için planlanan dersler de yapılmayacak. 

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!(0)
* Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.