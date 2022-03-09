YARIN ÜNİVERSİTELER TATİL Mİ?

İstanbul Valiliği'nden yapılan ve 10 Mart itibariyle geçerli olacak olan açıklama şu şekilde:

İstanbul’da bulunan Üniversite Rektörlerimizle yapılan istişareler doğrultusunda ilimizde yükseköğrenime 14 Mart 2022 Pazartesi gününe kadar ara verilmesine karar verilmiştir!