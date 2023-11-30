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        Haberler Gündem İstanbul'da tünellere hız limiti ayarı: İstanbul'daki 8 tünelde hız limiti değişti - Güncel haberler

        İstanbul'da tünellere hız limiti ayarı

        UKOME toplantısında İstanbul'daki 8 tünelde hız limitleri ele alındı. Tüm araçlar için, Çamlıca-Libadiye Tüneli için 70 kilometre, Çamlıca-Libadiye Bağlantı Tüneli için 50 kilometre hız limiti getirilirken, diğer tünellerde 80 kilometre oldu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.11.2023 - 13:43 Güncelleme: 30.11.2023 - 13:52
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        İstanbul'da tünellere hız limiti ayarı
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        İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısında, kentteki 8 tünelde araç sınıflarına göre farklı olan hız limitleri sabitlendi.

        UKOME toplantısı, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Buğra Gökce'nin başkanlığında Çırpıcı Sosyal Tesisleri'nde yapıldı.

        Toplantıda, İstanbul'daki bazı tünellerde hız limitlerinin belirlenmesi teklifi görüşüldü.

        Teklifte, kentteki bazı tünellerde otomobiller ve diğer araçlar için hız limitlerinin farklı olduğu, bu durumun sürücüler nezdinde karışıklığa mahal verdiği ve şikayetlerin yaşandığı belirtildi.

        Tünellerde tek tip hız limitinin belirlenmesinin sürücüler nezdinde bu karışıklığı ortadan kaldıracağı vurgulanan teklifte, bütün araçlar için Vecdi Diker Tüneli ve Halis Ulukurt Tüneli için hız limiti saatte 80 kilometre, Bomonti-Dolmabahçe Tüneli, Kağıthane-Piyalepaşa Tüneli, Sarıyer-Çayırbaşı Tüneli, Kasımpaşa-Hasköy Tüneli ve Çamlıca-Libadiye Tüneli için saatte 70 kilometre, Çamlıca-Libadiye Bağlantı Tüneli için saatte 50 kilometre olması önerildi.

        Teklif oy birliğiyle kabul edildi.

        Toplantıda ayrıca parkomat projeleri, sürücü güzergahları, servis taşımacılığının revize edilmesi ve 8+1 koltuk kapasiteli taksiler için durak yeri ihdas edilmesi maddeleri görüşüldü.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #istanbul büyükşehir belediyesi
        #UKOME
        #son dakika haberi
        #hız limiti
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