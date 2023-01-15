İstanbul'da tünelde ilerlerken peş peşe ateş açtılar!

Ateş açanlardan birinin gelin arabasında olduğu görüldü. O anları, başka bir sürücü cep telefonuyla görüntüledi.

Araçları ile düğün konvoyu oluşturanlar, tünele girildiğinde kornalara basarak ilerledi. Bu sırada konvoydaki bazı kişiler, havaya art arda ateş açtı.