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        İstanbul'da günlük su tüketiminde tüm zamanların rekoru kırıldı

        İstanbul'da sıcak havaların etkisiyle dün 3 milyon 710 bin metreküp su tüketilerek, tüm zamanların en yüksek günlük su tüketimi rekoru kırıldı. Bu yıl 15 Nisan'da yüzde 82.22'ye kadar yükselen barajlardaki doluluk oranı ise bugün itibarıyla yüzde 56.24'e düştü

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.07.2025 - 15:21 Güncelleme: 24.07.2025 - 15:26
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        İstanbul'da tüm zamanların rekoru kırıldı
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        İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre, bu yıl 15 Nisan'da yüzde 82.22'ye kadar yükselen barajlardaki doluluk oranı, sıcak havaların da etkisiyle bugün itibarıyla yüzde 56.24'e düştü.

        Su miktarı, Ömerli'de yüzde 58.17, Darlık'ta yüzde 65.93, Elmalı'da yüzde 72.29, Terkos'ta yüzde 59.61, Alibey'de 39.94, Büyükçekmece'de yüzde 53.95, Sazlıdere'de yüzde 45.62, Istrancalar'da yüzde 30.97, Kazandere'de yüzde 49.79, Pabuçdere'de yüzde 50.9 olarak ölçüldü.

        Kente su sağlayan baraj ve göletler 868 milyon 683 bin metreküp biriktirme hacmine sahipken su miktarı bugün itibarıyla 488.12 milyon metreküp olarak kaydedildi. Bu yıl barajlara düşen yağış miktarı metrekare başına 324.23 kilogram oldu.

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        Barajlar dışında kente su sağlayan Melen ve Yeşilçay'dan da bu yıl şu ana kadar 395.63 milyon metreküp su alındı.

        TÜM ZAMANLARIN EN YÜKSEĞİ

        İstanbul'da sıcak havaların etkisiyle 3 milyon 710 bin metreküp ile dün tüm zamanların en yüksek günlük su tüketimi yaşandı. Şehre verilen suyun 600 bin metreküpü regülatörlerden, 3 milyon 110 bin metreküpü ise barajlardan temin edildi. Kentte bu yıl en son 29 Haziran'da günlük su tüketimi 3 milyon 645 bin 341 metreküp olmuştu.

        SON YILLARDAKİ DOLULUK ORANLARI

        İSKİ istatistiklerine göre, 24 Temmuz'da baraj doluluk oranları 2015'te yüzde 80.11, 2016'da yüzde 64.43, 2017'de yüzde 72.97, 2018'de yüzde 73.62, 2019'da yüzde 70.39, 2020'de yüzde 59.25, 2021'de yüzde 69.17, 2022'de yüzde 68.63, 2023'te yüzde 39.07, 2024'te yüzde 60.63 ve 2025'te yüzde 56.24 olarak kaydedildi.

        *Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir.

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