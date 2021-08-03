İstanbul'da tüm zamanların en çok suyu tüketildi

AA'nın İSKİ verilerinden derlediği bilgiye göre, İstanbul'a su sağlayan barajlardaki su seviyesi yüzde 66,41 olarak ölçüldü.
Su miktarı 3 Ağustos itibarıyla Istrancalar'da yüzde 33,83, Terkos'ta yüzde 72,64, Sazlıdere'de yüzde 36,36, Alibey'de yüzde 37,99, Büyükçekmece'de yüzde 61,52, Ömerli'de yüzde 94,21, Darlık'ta yüzde 68,79, Elmalı'da yüzde 82,45, Kazandere'de yüzde 33,40 ve Pabuçdere'de yüzde 18,18 olarak kaydedildi.
Kente su sağlayan baraj ve göletler, 868 milyon 683 bin metreküp su biriktirme hacmine sahipken, su miktarı bugün itibarıyla 576,88 milyon metreküp seviyesinde bulunuyor.
Melen ve Yeşilçay'dan 2021'de şu ana kadar alınan su miktarı ise 419,02 milyon metreküp oldu.
SON 10 YILIN DOLULUK ORANLARI
Barajlardaki doluluk oranı, 3 Ağustos tarihi baz alındığında 2011'de yüzde 77,39, 2012'de yüzde 69,16, 2013'te yüzde 68,90, 2014'te yüzde 18,62, 2015'te yüzde 77,18, 2016'da yüzde 61,02, 2017'de yüzde 70,09, 2018'de yüzde 72,10, 2019'da yüzde 67,41, 2020'de ise yüzde 56,38 olarak gerçekleşti.
İçme suyu arıtma tesislerinden son 10 yılda verilen yıllık ortalama su miktarı ise 2,3 milyon metreküpten, bu yıl bu miktar 2,9 milyon metreküp seviyelerine çıktı.
SU TÜKETİMİ ARTIYOR
Verilere göre, sıcaklıkla doğru orantılı İstanbul'da su tüketim miktarı da artış gösteriyor.
Kış aylarında şehre verilen su miktarı ortalama 2 milyon 795 bin metreküp iken bu rakam yaz aylarında ortalama 3 milyon 140 bin metreküpe çıktı.
Kente dün verilen su ise bugüne kadar ölçülen en büyük miktar oldu. İstanbul'da dün 3 milyon 358 bin metreküp su tüketildi.
Son 14 günde şehre verilen temiz su miktarları şöyle:
Tarih Günlük tüketim / metreküp
20 Temmuz 2 milyon 872 bin
21 Temmuz 2 milyon 796 bin
22 Temmuz 2 milyon 714 bin
23 Temmuz 2 milyon 809 bin
24 Temmuz 2 milyon 871 bin
25 Temmuz 3 milyon 29 bin
26 Temmuz 3 milyon 89 bin
27 Temmuz 3 milyon 183 bin
28 Temmuz 3 milyon 241 bin
29 Temmuz 3 milyon 320 bin
30 Temmuz 3 milyon 266 bin
31 Temmuz 3 milyon 309 bin
1 Ağustos 3 milyon 221 bin
2 Ağustos 3 milyon 358 bin
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