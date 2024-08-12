İstanbul'da tramvay seferleri normale döndü

REKLAM advertisement1

Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'ndaki Soğanlı istasyonu bölgesinde bir binanın yıkım çalışmaları sırasında risk oluşturduğu gerekçesiyle bazı duraklarda durdurulan seferler normale döndü.

Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan duyuruda, Soğanlı istasyonu bölgesinde bulunan bir binanın yıkılma riski olduğu belirtildi.

Bu gerekçeyle emniyet güçlerinin kararı doğrultusunda, T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'ndaki seferlerin Soğanlı-Bağcılar arasında durdurulduğu ifade edilen duyuruda, tramvay hattının Kabataş-Soğanlı arasında hizmet verdiği kaydedildi.

Öte yandan, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Güngören Belediyesine ait zabıta ekipleri, kontrollü olarak yıkım çalışmaları süren bina ile önündeki Soğanlı tramvay istasyonunda güvenlik önlemi aldı. REKLAM Bağcılar, Güneştepe, ve Yavuzselim duraklarından Kabataş yönüne gitmek isteyen yolcular diğer duraklara yönlendirilirken, Bağcılar yönüne gitmek isteyen yolcular da Soğanlı durağında indirildi. Tramvay hattının Soğanlı durağında yolcu yoğunluğu oluştu. Ekiplerin binada yaptıkları incelemenin ardından yaklaşık 1 saat kapalı kalan istasyonların tekrar açılmasıyla T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'ndaki seferler normalde döndü.

GÜLHANE İSTASYONUNDA SEFERLER NORMALE DÖNDÜ Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'ndaki Gülhane bölgesinde bir binada çıkan yangına itfaiye ekiplerinin müdahalesi nedeniyle bu istasyonda bir süre yapılamayan seferler normale döndü. Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan duyuruda, "Gülhane bölgesindeki bir binada çıkan yangına itfaiye ekiplerinin müdahalesi nedeniyle T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nda seferler Kabataş-Sirkeci ve Sultanahmet-Bağcılar istasyonları arasında yapılmaktadır." ifadesine yer verildi.