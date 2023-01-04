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İstanbul'da trafikte yoğunluk yaşanıyor

İstanbul'da haftanın üçüncü iş günü mesai bitiminde trafikte başlayan yoğunluk devam ediyor

Giriş: 04.01.2023 - 19:48 | Güncelleme: ABONE OL
İstanbul'da trafikte yoğunluk yaşanıyor
İstanbul'da trafikte yoğunluk yaşanıyor
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AA

Avrupa Yakası'nda D-100 kara yolu Edirne istikametinde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden Beylikdüzü'ne kadar yoğunluk gözleniyor.

Karşı yönde ise Beylikdüzü'nden Avcılar Denizköşkler mevkisine, Zeytinburnu'ndan Haliç Köprüsü çıkışına, Çağlayan'dan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne kadar trafik yoğun seyrediyor.

TEM Hasdal kavşağından Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne kadar çift yönlü yoğunluk yaşanırken, Barbaros ve Büyükdere caddeleri ile Eminönü'nden Ortaköy'e kadar sahil yolunda trafik yoğunluğu sürüyor.

Fatih Kocamustafapaşa'dan Avrasya Tüneli Ankara istikametine kadar da yoğunluk yaşanıyor.

TEM Otoyolu'nda Esenyurt'tan Ankara istikameti yönünde Metris kavşağına kadar trafik yoğunluğu yaşanırken, ters yönde ise Mahmutbey kavşağı dışında trafik akıcı seyrediyor.

ANADOLU YAKASI

Anadolu Yakası'nda TEM Otoyolu'ndaki trafik, Kadıköy istikametinde Bostancı Köprüsü'ne kadar yoğun seyrediyor.

TEM Ankara istikametinde Acıbadem bağlantısı ile Çamlıca Gişeler arasında trafik yoğunluğu devam ediyor.

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Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir, temsilidir.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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