İstanbul'da trafikte yoğunluk yaşanıyor

AA

Anadolu Yakası'nda D-100 kara yolu Uzunçayır Köprülü Kavşağı'ndan Tuzla Aydınlı mevkisine kadar çift yönlü yoğunluk yaşanıyor.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden Anadolu Otoyolu Samandıra ayrımına kadar trafik yoğun seyrederken, ters yönde trafik Çamlıca-Anadolu Otoyolu kavşağına kadar yoğun seyrediyor.

Altunizade ve Kısıklı'dan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü yönüne de yoğun trafik yaşanıyor.

Çamlık Kavşağı'ndan Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne kadar çift yönlü yoğunluk bulunurken, Üsküdar-Kanlıca arası sahil yolunda da yoğunluk gözleniyor.

Avrupa Yakası'nda ise D-100 kara yolunda Haliç'ten Küçükçekmece'ye, TEM Otoyolu'ndan Gaziosmanpaşa, Avcılar gişelerine kadar trafik yoğunluğu yaşanıyor.

Sahilde Kennedy Caddesi, Fatih Zeytinburnu ve Bakırköy ile O-3 bağlantı yolunda yoğun trafik devam ediyor.

Şehrin arterlerinde saat 17.00 itibarıyla başlayan trafik yoğunluğu, İstanbul Büyükşehir Belediyesinin cep trafik uygulamasına göre yüzde 87'ye ulaştı.

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Fotoğraflar, AA tarafından servis edilmiştir.