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        Haberler Yaşam İstanbul'da trafikte bekleyenlere bale gösterisi sürprizi

        İstanbul'da trafikte bekleyenlere bale gösterisi sürprizi

        Beşiktaş'ta bir grup genç, trafik ışıklarında bekleyen sürücüler ve yayalar için bale gösterisi yaptı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.03.2024 - 17:23 Güncelleme: 06.03.2024 - 17:24
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        Trafikte bekleyenlere bale sürprizi
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        Beşiktaş'ta kendilerini İstanbul'un Yıldızları olarak adlandıran grup, Barbaros Bulvarı'ndaki trafik ışıklarının önüne geldi.

        İstanbul trafiğindeki sürücüler ve yayaların kısa süreli de olsa stresten uzaklaşmasını amaçlayan gençler, sürücüler için kırmızı ışık yandığında "Trafikten sıkılanlar için geldik" yazılı pankart açtı.

        Bu sırada iki balerin yaya geçidinde kısa bir dans gösterisi yaptı. Gruptakiler, araçlarında bekleyenlere çiçek verdi.

        "İNSANLARIN YÜZÜNDE BİR TEBESSÜM OLUŞTURMAYA ÇALIŞTIK"

        Gruptaki gençlerden Emrullah Kavak, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, oluşumlarının çağdaş, huzurlu ve mutlu bir İstanbul hayal eden gençlerin yer aldığı mutluluk hareketi olduğunu söyledi.

        Şehrin monotonluğunu kırmak için arkadaşlarıyla bir araya geldiklerini belirten Kavak, "Burada bir bale gösterisi yaptık. İnsanların yüzünde bir tebessüm oluşturmaya çalıştık. Tepkiler çok güzeldi" ifadelerini kullandı.

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        #bale
        #trafikte bale
        #istanbul
        #haberler
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