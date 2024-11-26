İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 81'e ulaştı
İstanbul'da iş çıkış saatinde trafik yoğunluğu yaşandı. Trafik, bazı noktalarda durma noktasına gelirken İBB Trafik Yoğunluğu Haritasında yoğunluk yüzde 81'e ulaştı
Giriş: 26.11.2024 - 20:00 Güncelleme: 26.11.2024 - 20:00
İstanbul genelinde iş çıkış saatinde trafik yoğunluğu yaşandı.
Anadolu yakasında D-100 Karayolu Maltepe mevkiinde ve Avrupa Yakası'nın bazı noktalarında trafik durma noktasına geldi.
Saat 19.00 sıralarında İstanbul Büyükşehir Belediyesi Trafik Yoğunluğu Haritasında yoğunluk yüzde 81'e ulaştı.YOL DURUMU İÇİN TIKLAYINIZ...
Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.
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