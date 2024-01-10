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        Haberler Gündem İstanbul İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 81'e çıktı - Güncel haberler

        İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 81'e çıktı

        İstanbul'da akşam saatlerinde trafik yoğunluğu yağışın da etkisiyle yüzde 81'e kadar yükseldi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.01.2024 - 19:43 Güncelleme: 10.01.2024 - 19:43
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        İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 81'e çıktı
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        Anadolu Yakası'nda D-100 kara yolunun Kartal ile Kadıköy arasındaki kesiminde her iki yönde araç yoğunluğu yaşanıyor.

        TEM otoyolunda Sancaktepe ile Ataşehir, Şile otoyolunda ise Altunizade ile Ümraniye arasında araçlar güçlükle ilerliyor.

        15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde, Anadolu Yakası'ndan Avrupa Yakası'na geçişte trafik yoğunluğu Ünalan'dan başlıyor. Diğer istikamette ise Çağlayan'da başlayan trafik yoğunluğu köprüde normale dönerken Ataşehir'de yeniden artıyor.

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        Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde ise Avrupa Yakası'na geçişlerde trafik yoğunluğu Ümraniye ayrımında başlıyor.

        Avrupa Yakası'nda da, D-100 kara yolunun Büyükçekmece ile Zincirlikuyu arasındaki bölümünde her iki yönde trafik adeta durma noktasına geldi. Maslak ile Hasdal arasında araçlar güçlükle ilerliyor.

        D-100 kara yolunda Haramidere Kavşağı, Hadımköy ile TEM otoyolu arasında her iki yönde araç yoğunluğu yaşanıyor.

        TEM otoyolu ile Metris Kavşağı arasında çift yönlü trafik yoğunluğu sürüyor.

        Basın Ekspres Caddesi'nde trafik her iki yönde ağır seyrediyor. Alibeyköy ile Eminönü, Karaköy ile Ortaköy arası sahil yollarında çift yönlü trafik yoğunluğu yaşanıyor.

        D-100 kara yolunda Beylikdüzü ve Avcılar ile Küçükçekmece ve Avcılar arasındaki yan yolda araçlar güçlükle ilerliyor.

        İstanbul Büyükşehir Belediyesi Trafik Yoğunluk Haritası'na göre trafik yoğunluğu Avrupa Yakası'nda yüzde 80, Anadolu Yakası'nda ise yüzde 83'e kadar ulaştı.

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        Akşam saatlerinde etkisini artıran yağışla beraber kent genelinde bu yoğunluk yüzde 81 olarak ölçüldü.

        TOPLU TAŞIMA DURAK VE ARAÇLARINDA YOLCU YOĞUNLUĞU

        Mesainin bitmesiyle evlerine gitmeye çalışanlar, tramvay, metro, otobüs ve metrobüs duraklarında yoğunluk oluşturdu.

        Bazı metrobüs, İETT ve tramvay aktarma istasyonlarının da bulunduğu Zincirlikuyu, Cevizlibağ ve Zeytinburnu'nda yoğunluk gözlendi.

        Turnike bölgesinden metrobüse, metroya veya otobüs duraklarına ulaşmaya çalışanlar yağmurun da etkisiyle zor anlar yaşadı.

        Yağmur suyunun yollarda birikmesi sürücüleri zorlarken, bazı noktalarda hasarlı trafik kazaları meydana geldi.

        Yağmurdan korunmaya çalışan bazı vatandaşlar üst geçitlerin altlarına sığınmak zorunda kaldı.

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        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir, temsilidir.

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