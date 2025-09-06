Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem İstanbul İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 80'e ulaştı | Son dakika haberleri

        İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 80'e ulaştı

        İstanbul'da sabah saatlerinden itibaren etkili olan yağış ve trafik kazaları, kentte trafik yoğunluğunu artırdı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.09.2025 - 17:25 Güncelleme: 06.09.2025 - 17:25
        ABONE OL
        ABONE OL
        İstanbul'da sağanak yağış
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) verilerine göre, saat 15.00 itibarıyla trafik yoğunluğu yüzde 80 olarak ölçüldü.

        Kent genelinde ana arterlerde uzun araç kuyrukları oluştu.

        Avrupa Yakası'nda, D-100 kara yolu ve TEM Otoyolu'nun birçok noktasında trafik yoğunluğu oluştu.

        Beylikdüzü'nden başlayan yoğunluk Avcılar, Küçükçekmece ve Bakırköy güzergahlarında zaman zaman durma noktasına geldi.

        D-100 kara yolunda Yenibosna-Sefaköy arasında sağ şeritte meydana gelen trafik kazası nedeniyle yoğunluk yaşanıyor.

        TEM bağlantı yolları ile Mahmutbey gişeleri çevresinde de trafik yoğunluğu arttı. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü istikametinde yoğunluk Hasdal'dan başlıyor.

        REKLAM

        Karaköy-Beşiktaş Meydanı arasında sahil yolu boyunca da araçlar yavaş seyrediyor.

        Anadolu Yakası'nda, D-100 kara yolu üzerinde Kadıköy'den başlayarak Ataşehir, Maltepe ve Kartal istikametinde trafik yoğunluğu gözlendi.

        TEM Otoyolu'nun Ümraniye, Ataşehir ve Sancaktepe güzergahlarında da araç yoğunluğu arttı.

        Avrasya Tüneli ve köprü geçişlerinde ise Avrupa Yakası yönüne gidişlerde uzun bekleme süreleri yaşanıyor.

        Araçların ilerleyemediği yerlerde bazı kişilerin sürücülere su ve çiçek satmaya çalıştığı görüldü.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #İstanbul sağanak
        #istanbul trafik
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Çifte gurur!
        Çifte gurur!
        Filenin Sultanları tarih yazdı: Dünya Şampiyonası'nda finaldeyiz!
        Filenin Sultanları tarih yazdı: Dünya Şampiyonası'nda finaldeyiz!
        "Tansiyonum düştü, gözlerim karardı"
        "Tansiyonum düştü, gözlerim karardı"
        12 Dev Adam çeyrek finalde!
        12 Dev Adam çeyrek finalde!
        Asrın inşasında 300 bin yuva tamam
        Asrın inşasında 300 bin yuva tamam
        İşte CHP’nin Olağanüstü Kurultay Planı! Delegeler krizin yönünü değiştirebilecek mi?
        İşte CHP’nin Olağanüstü Kurultay Planı! Delegeler krizin yönünü değiştirebilecek mi?
        Üretim kalbi Kocaeli'ye dev yatırım
        Üretim kalbi Kocaeli'ye dev yatırım
        Trabzon'da uyguladı, literatüre girdi
        Trabzon'da uyguladı, literatüre girdi
        Mısır'dan İsrail'e: Ateşkes önerisini kabul edin
        Mısır'dan İsrail'e: Ateşkes önerisini kabul edin
        2008 sonrası memur emeklilik mağduru
        2008 sonrası memur emeklilik mağduru
        Çocuklarda yetersiz beslenme alarmı! Hem sağlık hem okul başarısı risk altında
        Çocuklarda yetersiz beslenme alarmı! Hem sağlık hem okul başarısı risk altında
        Yat ve teknelere ÖTV geldi
        Yat ve teknelere ÖTV geldi
        O zil çalışan anneler için de çalıyor
        O zil çalışan anneler için de çalıyor
        Otel ve restoran yıkıldı! Kapadokya’da kaçak yapıya geçit yok!
        Otel ve restoran yıkıldı! Kapadokya’da kaçak yapıya geçit yok!
        Düşmanın korkulu rüyasıydı! Yeniden canlandırdılar
        Düşmanın korkulu rüyasıydı! Yeniden canlandırdılar
        Bakan Kurum'dan sosyal konut projesi açıklaması
        Bakan Kurum'dan sosyal konut projesi açıklaması
        Son yolculuğuna uğurlandı
        Son yolculuğuna uğurlandı
        Dijital dünyanın görünmeyen aktörleri
        Dijital dünyanın görünmeyen aktörleri
        Aziz, 21 yaşındaydı... Yolda yürürken ölüm aldı!
        Aziz, 21 yaşındaydı... Yolda yürürken ölüm aldı!
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Habertürk Anasayfa