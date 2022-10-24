İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 62'ye ulaştı!

Haftanın ilk iş gününde İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) trafik yoğunluk haritası verilerine göre, il genelindeki yoğunluk saat 08.30 itibarıyla yüzde 62 olarak ölçülürken Anadolu Yakası'nda trafik yoğunluğu yüzde 56’lara ulaştı.

İHA'da yer alan habere göre D-100 Kara Yolu Kadıköy ve Maltepe mevkilerinde sabahın ilk saatlerinden itibaren araç trafiğinde büyük ölçüde yoğunluk yaşandı.

Sürücüler, yoğunluk nedeniyle ilerlemekte güçlük çekerken, trafik zaman zaman durma noktasına geldi.