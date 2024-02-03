İstanbul'da trafik nasıl? İşte 3 Şubat Cumartesi kapalı olan yol ve şeritler
İstanbul'da anlık trafik yoğunluğu merak ediliyor. Hafta içine göre daha sakin bir gün geçiren mega kentte, kapalı olan yollar ve şeritler nedeniyle trafik yoğunlaşmaya başladı. İşte, 3 Şubat Cumartesi İstanbul'da anlık trafik durumu ve yoğunluğu...
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İstanbul'da trafik yoğunluğu ve trafik durumu merak ediliyor. Trafik durumu 3 Şubat saat 12.00 itibarıyla orta seviyede ilerlese de yer yer kapalı olan yol ve şeritler, trafiği yoğunlaştırıyor. İşte, 3 Şubat Cumartesi İstanbul trafik haritası ile trafik yoğunuluğu...
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İSTANBUL'DA YOL VE TRAFİK DURUMU BİLGİSİ
İstanbul'da saat 12.00 itibarıyla trafik durumu yüzde 40 olarak ölçüldü. Avrupa Yakası'nda yüzde 40 olan trafik yoğunluğu, Anadolu Yakası'nda yüzde 38.
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D100 Küçükçekmece-Hacışerif yönü, sağ şetit araç arızası nedeniyle 1 şerit trafiğe kapalı.
Beelgrad-Silivrikapı girişi, yapılan bakım onarım çalışması nedeniyle geçici süreliğine kapatılmıştır.
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Emaar alt geçit, sol şerit bakım-onarım çalışması nedeniyle 1 saat trafiğe kapalı.
Bağlantı yolu Mustafa Kemal-TEM Ataşehir yönü sağ şerit bakım onarım çalışması nedeniyle 1 şerit trafiğe kapalı.