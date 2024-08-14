İstanbul'da trafik magandası dehşeti: Tartıştığı motosikletlinin üzerinden aracıyla geçti
İstanbul Bahçelievler'de trafik magandası, tartıştığı motosiklet sürücüsüne dehşeti yaşattı. Saldırgan önce sürüklediği, ardından da ayaklarının üzerinden geçtiği genci ağır yaralayarak olay yerinden kaçtı. Yaşananlar güvenlik kamerası tarafından kaydedilirken, motosiklet sürücüsünün bacağında 7 kırık oluştu.
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İstanbul'da trafik magandası dehşeti yaşandı. Olay, Bahçelievler ilçesinde geçtiğimiz günlerde yaşandı.
İddiaya göre, motosikleti ile seyir halinde olan Furkan Tekin, karşı şeritten gelerek aniden fren yapan araç sürücüsünü uyardı.
Otomobil sürücüsü, Tekin'i kolundan tutarak aracıyla geri manevra yapıp bacağının üzerinden geçti.
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Bacağı kırılan Tekin, son bir hamleyle kendisini yolun kenarına attı. Vatandaşlar sürücüye tepki gösterince saldırgan olay yerinden kaçtı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.
Yaralı genç ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.
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Hastanede tedavi altına alınan Tekin’in vücudunun çeşitli yerlerinde 7 kırık oluştuğu ve ameliyat olacağı öğrenildi.
Öte yandan, yaşanan dehşet dolu anlar çevrede bulunan güvenlik kameraları tarafından da saniye saniye kaydedildi.
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SÜRÜCÜ KAYIP
Oğlunun yaşadıklarını anlatan Fikret Tekin ise sürücünün yakalanmadığını belirterek, "3 Ağustos’ta oğlum ve yeğenim, motora binerek ehliyet kursuna doğru yola çıktılar. Motorla giderken karşıdan gelen araç ani fren yaptı. Araçtaki şahıs oğluma küfretti. Oğlum da motordan inip uyarmak için şahsa doğru yöneldi. Konuşmak için yanına yaklaştığında, şahıs oğlumun kolundan tutup aracı geri vitese aldı ve oğlumun bacağının üstünden geçti. Oğlum, kırık bacağıyla kendini kaldırımın köşesine attı. Şahıs, aracı tekrar oğlumun üzerine sürmek için yönelirken, oradan geçen bir vatandaş arabaya yöneldi. Şahıs panikleyip araçla kaçtı. Şu an oğlumun ayağında 7 tane kırık var ve ameliyat olması gerekiyor. Henüz ameliyata alınmadı, hâlâ bekliyoruz. Kaşına 4 dikiş atıldı. Olaydan hemen sonra oğlumun yanına gittiğimde, kaşı kemiğe kadar açılmıştı. Vatandaşlar oğluma yardım ettiler. Bu şahsın araç plakası biliniyor. Biz bu şahsı karakola bildirdik ancak 10 gündür yakalandığına dair bir bilgi alamadık. Ben mağdur durumdayım ve bu şahsın bir an önce yakalanmasını istiyorum" dedi.