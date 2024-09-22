İstanbul'da trafik magandası dehşeti: Motosikletteki kadını silahla vurdu

"ARACINA BİNİP ATEŞ ETTİ"

Esnaf Ali Karabey, motosikletli ile araç sürücü arasında yaşanan kavgaya ilişkin, "Olay dün 21.00 sıralarında oldu. Sürtüşme yaşamışlar, olay bizim bulunduğumuz yere kadar sürdü. Sözlü tartışma, yumruklaşma oldu. Sürücü, motorluyu yumrukladı. Ondan sonra aracına binip ateş etti. Polis ve ambulans geldi." dedi.