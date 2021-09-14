İstanbul'da trafik kazasında bir kişi ağır yaralandı

Barbaros Bulvarı'nda seyreden D.G. yönetimindeki 16 AFS 341 plakalı araç, ilk önce yol kenarındaki demir parmaklıklara, daha sonra reklam panosuna çarptı.

Durumun bildirilmesi üzerine, olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Polis çevrede güvenlik önlemi alırken, araç içerisinde sıkışan D.G, itfaiye ekiplerince bulunduğu yerden çıkarılarak, ambulansla hastaneye kaldırıldı. D.G'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kaza nedeniyle bölgedeki trafik akışı bir süre kontrollü sağlandı.