İstanbul'da trafik kazası: 1 yaralı

AA

Yavuz Türk Mahallesi'nde M.S'nin kullandığı 34 CVT 20 plakalı minibüs, henüz bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıkarak önce yol kenarındaki ağaca, ardından 4 katlı binaya çarparak durabildi.Çarpmanın etkisi ile minibüste bulunan ve ağır temizliklerde kullanılan kimyasal madde bidonundaki gaz sızıntısı nedeniyle araçta sıkışan yaralı sürücü, zehirlendi.Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ve sağlık ekipleri, gaz maskeleri takarak sürücü M.S'yi sıkıştığı yerden çıkardı. Yaralı sürücü, Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.