İstanbul'da trafik kazaları: 1 yaralı



İstanbul'da meydana gelen 2 ayrı trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Ortaköy Viyadüğü'nde, Chınara İ'nin kullandığı motosiklet, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda devrildi.

Kazada yaralanan üniversite öğrencisi Chınara İ. ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza nedeniyle 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde çift yönlü trafik oluştu.

Beyoğlu Refik Saydam Caddesi Atatürk Köprüsü Unkapanı istikametinde Okan K. yönetimindeki 34 EB 7676 plakalı kapalı kasa kamyonet, otomobille çarpıştı.

Kazada kontrolden çıkan kamyonet devrildi.

Kazada sürücüler yaralanmazken bölgede trafik yoğunluğu oluştu.

,Hikmet Faruk Başer