İstanbul'da trafik felç oldu!

İstanbul'un bazı ilçelerinde sabah saatlerinden itibaren yağmur etkili olmaya başladı.

DHA'nın haberine göre sağanak yağmur nedeniyle trafik yoğunluğu yaşanıyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Trafik Yoğunluğu Haritasında saat 09.30 itibarıyla trafik yüzde 74 olarak ölçüldü.

İstanbul’un bazı ilçelerinde sabah saatlerinde başlayan yağmur nedeniyle trafik yoğunluğu yaşanıyor. Yenibosna D-100 Karayolunda sürücüler yağmur nedeniyle araçlarının hızını düşürmek zorunda kaldı. Mecidiyeköy mevkii ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü istikametinde trafik durma noktasına geldi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Trafik Yoğunluğu Haritasında saat 09.30 itibarıyla trafik yüzde 74 olarak ölçüldü.

Bazı vatandaşlar yağmurdan korunmak için şemsiye kullanırken, bazıları ise sağanak yağışa hazırlıksız yakalandı. Saat 11.00 itibariyle yağış yer yer devam ederken, trafik yoğunluğu ise, yüzde 63'e geriledi.