Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel İstanbul'da trafik felç oldu! - Son dakika haberler | Son dakika haberleri

        İstanbul'da trafik felç oldu!

        İstanbul'da yağmurun da etkisiyle trafik yoğunluğu yaşanıyor. İBB Trafik Yoğunluğu Haritası'na göre saat 09.30'da trafik yüzde 74 olarak ölçülürken, yoğunluk saat 11.00 itibariyle yüzde 63'e geriledi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.12.2024 - 11:10 Güncelleme: 24.12.2024 - 11:10
        ABONE OL
        ABONE OL
        İstanbul'da trafik felç oldu!
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        İstanbul'un bazı ilçelerinde sabah saatlerinden itibaren yağmur etkili olmaya başladı.

        DHA'nın haberine göre sağanak yağmur nedeniyle trafik yoğunluğu yaşanıyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Trafik Yoğunluğu Haritasında saat 09.30 itibarıyla trafik yüzde 74 olarak ölçüldü.

        MECİDİYEKÖY'DE TRAFİK DURMA NOKTASINA GELDİ

        İstanbul’un bazı ilçelerinde sabah saatlerinde başlayan yağmur nedeniyle trafik yoğunluğu yaşanıyor. Yenibosna D-100 Karayolunda sürücüler yağmur nedeniyle araçlarının hızını düşürmek zorunda kaldı. Mecidiyeköy mevkii ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü istikametinde trafik durma noktasına geldi.

        İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Trafik Yoğunluğu Haritasında saat 09.30 itibarıyla trafik yüzde 74 olarak ölçüldü.

        Bazı vatandaşlar yağmurdan korunmak için şemsiye kullanırken, bazıları ise sağanak yağışa hazırlıksız yakalandı. Saat 11.00 itibariyle yağış yer yer devam ederken, trafik yoğunluğu ise, yüzde 63'e geriledi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Patlayıcı üretim fabrikasında patlama! 12 can kaybı var
        Patlayıcı üretim fabrikasında patlama! 12 can kaybı var
        O reklam panosu mahkemelik oldu
        O reklam panosu mahkemelik oldu
        Karısını darp ederken araya giren oğlunun boğazını kesti!
        Karısını darp ederken araya giren oğlunun boğazını kesti!
        "Galatasaray'ın 8 değişiklik hakkı var"
        "Galatasaray'ın 8 değişiklik hakkı var"
        Trump Grönland'ı neden istiyor?
        Trump Grönland'ı neden istiyor?
        Piyasa değerleri güncellendi! İşte o liste...
        Piyasa değerleri güncellendi! İşte o liste...
        Ödülü geri alındı
        Ödülü geri alındı
        2025'in en şanslı burçları
        2025'in en şanslı burçları
        Nikâhtaki kerametin peşine düştüler
        Nikâhtaki kerametin peşine düştüler
        Şampiyonluk oranları güncellendi!
        Şampiyonluk oranları güncellendi!
        Bir zamanlar bir güç sembolüydü!
        Bir zamanlar bir güç sembolüydü!
        Eşi ve köpeğiyle Avrupa yollarını aşındırıyor
        Eşi ve köpeğiyle Avrupa yollarını aşındırıyor
        Hedef adam Masuaku!
        Hedef adam Masuaku!
        9 yaşındaki çocuk kamyonla çarpıştı!
        9 yaşındaki çocuk kamyonla çarpıştı!
        Antep fıstığında ve kuru incirlerde ‘zehirli ve kansorejen’ madde
        Antep fıstığında ve kuru incirlerde ‘zehirli ve kansorejen’ madde
        Hastaneye kaldırıldı
        Hastaneye kaldırıldı
        Melatonin takviyesi gerçekten uyku sorununa çözüm olabilir mi?
        Melatonin takviyesi gerçekten uyku sorununa çözüm olabilir mi?
        24 il için sarı, 6 il için turuncu uyarı! Sağanak ve lodos etkili olacak
        24 il için sarı, 6 il için turuncu uyarı! Sağanak ve lodos etkili olacak
        Performanstan işveren de sorumlu
        Performanstan işveren de sorumlu
        Listede tek kadın
        Listede tek kadın
        Habertürk Anasayfa