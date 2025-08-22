24 ve 30 Ağustos'ta İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapatılacak: Vatandaşlar hangi yolları kullanabilir?
İstanbul'da 24 Ağustos'taki prova ve 30 Ağustos'taki Zafer Bayramı törenleri nedeniyle Vatan Caddesi ve bağlantılı tüm yollar sabah 05.45'ten program bitimine kadar kapalı olacak. Bu nedenle İstanbulluların söz konusu tarihlerde alternatif yollara yönlenmesi gerekiyor. Peki, İstanbul'da hangi yollar kapatılacak? İşte, detaylar...
30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 103. yıl kutlamaları nedeniyle İstanbul’da 24 Ağustos’taki prova günü ve 30 Ağustos’taki tören günü, sabah 05.45’ten program bitimine kadar İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapatılacak. Vatandaşlar, alternatif güzergâh olarak Turgut Özal Millet Caddesi, Fevzipaşa Caddesi, Atatürk Bulvarı, D-100 Karayolu ve O-3 Hal Yolunu kullanacak. İşte, 24 Ağustos ve 30 Ağustos 2025 tarihlerinde İstanbul'da trafiğe kapalı olacak yollar...
İSTANBUL'DA BAZI YOLLAR TRAFİĞE KAPATILACAK
İstanbul Valiliği, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 103. yıl dönümü kutlamalarının provaları ve tören günü nedeniyle bazı yolların trafiğe kapatılacağını duyurdu.
Buna göre; 24 Ağustos Pazar günü ile 30 Ağustos Cumartesi günü İstanbul'da bazı yollar saat 05.45'ten başlayarak, program bitimine kadar trafiğe kapatılacak.
24 AĞUSTOS İLE 30 AĞUSTOS GÜNÜ İSTANBUL'DA TRAFİĞE KAPATILACAK YOLLAR
- Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) iki yönlü olarak trafiğe kapatılacak
- D 100 Kuzey ve Güney İstikametinden Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) Girişleri
- 10. Yıl Caddesi’nden Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) Girişleri
- Edirnekapı’dan Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) Girişleri
- Oğuzhan Caddesi’nden Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) Girişleri
- Sofular Caddesi’nden Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) Girişleri
- Halıcılar Caddesi’nden Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) Girişleri
- Akdeniz Caddesi’nden Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) Girişleri
- Akşemsettin Caddesi’nden Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) Girişleri
- Ordu Caddesi’nden ve Atatürk Bulvarı’ndan (Aksaray’dan Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) Girişleri
- Keçeci Meydan sokaktan Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) Girişleri
- Hal Yolu Güneyden Gelip, Vatan Caddesi Girişleri
- Adnan Menderes Bulvarı’na (Vatan Caddesi) çıkan tüm cadde ve sokaklar
- Tatlıpınar Caddesi’nden Vatan Caddesi’ne katılım
- Kaleboyu Caddesi’nden Vatan Caddesi’ne katılım
- Sulukule Caddesi’nden (Kaleiçi’nden) Vatan Caddesi’ne katılım" ifadelerine yer verildi.
ALTERNATİF YOLLAR HANGİLERİ?
Vatandaşlar, alternatif güzergâh olarak; Turgut Özal Millet Caddesi, Fevzipaşa Caddesi, Atatürk Bulvarı, D 100 Karayolu ve O-3 Hal Yolu'nu kullanabilecek.