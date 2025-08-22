30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 103. yıl kutlamaları nedeniyle İstanbul’da 24 Ağustos’taki prova günü ve 30 Ağustos’taki tören günü, sabah 05.45’ten program bitimine kadar İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapatılacak. Vatandaşlar, alternatif güzergâh olarak Turgut Özal Millet Caddesi, Fevzipaşa Caddesi, Atatürk Bulvarı, D-100 Karayolu ve O-3 Hal Yolunu kullanacak. İşte, 24 Ağustos ve 30 Ağustos 2025 tarihlerinde İstanbul'da trafiğe kapalı olacak yollar...