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İstanbul'da trafiğe kapalı yollar 26-27 Mart 2022: Cumartesi Pazar Hafta sonu İstanbul hangi yollar kapalı? Alternatif yollar neler?

İstanbul'da trafiğe kapalı yollar 26-27 Mart: Hafta sonu İstanbul hangi yollar kapalı?

İstanbul Yarı Maratonu sebebiyle il genelinde yollar trafiğe kapalı olacak. Yola çıkacak binlerce vatandaş 26-27 Mart İstanbul'da trafiğe kapalı yolları araştırdı. Peki, Hafta sonu İstanbul hangi yollar kapalı? İşte, İstanbul'da trafiğe kapalı yollar 26-27 Mart...

26.03.2022 - 14:16 | Güncelleme: GÜNDEM

  • İstanbul'da bazı yollar 26- 27 Mart tarihlerinde, İstanbul Yarı maratonu nedeniyle trafiğe kapatılacak. İstanbul Valiliği tarafından yapılan açıklamanın ardından 'Hafta sonu İstanbul hangi yollar kapalı?' sorusu yanıt buldu. İstanbul'da trafiğe kapalı yollar, Megakent'te trafik durumunu olumsuz yönde etkileyecek.İşte, 26-27 Mart İstanbul kapalı yollar listesi ve alternatif güzergahlar…

  • BUGÜN İSTANBUL'DA TRAFİĞE KAPALI YOLLAR 26 MART CUMARTESİ

    26 Mart Cumartesi saat 17.00 ile 27 Mart Pazar günü saat 14.00 arasında trafiğe kapatılacak yollar listesi şöyle:

    *Yenikapı Meydan önündeki çift yönlü yol etkinlik alanı varyant üstü

  • 27 MART PAZAR YARIN İSTANBUL'DA TRAFİĞE KAPALI YOLLAR

    27 Mart Pazar günü Saat 02.00 ile 14.00 arasında kapanacak yollar şöyle:

    *Namık Kemal varyant dönüşleri

    *Samatya Güney Yol, Sahil Kennedy Güney Yol, Sirkeci Sultanahmet Ayrımı, Yenikapı İDO arası

    *Sahil Kennedy Kuzey, Avrasya Tünel Aksaray Ayrımları, Namık Kemal varyant arası

    *Yenikapı Etkinlik Alanından Namık Kemal varyant Güneye bağlantı

  • 27 Mart 2022 Pazar Günü saat 06.00 ile 13.30 arası kapanacak yollar listesi:

    *E5 Güney Ayvansaray'a inişler

    *Ayvansaray Caddesi çift yönlü olarak

    *Reşadiye Caddesi çift yönlü olarak

    *Atatürk Bulvarı'ndan Ragıpgümüşpala Caddesi ve Abdulezelpaşa Caddesi istikametlerine bağlantı yolları

    *Ragıpgümüşpala Caddesi çift yönlü olarak

    *Kadirhas Caddesi çift yönlü olarak

  • *Abdulezelpaşa Caddesi çift yönlü olarak

    *Galata Köprüsü çift yönlü olarak

    *Mürselpaşa Caddesi çift yönlü olarak

    *Ankara Caddesi Hamidiye Kavşak'tan Sirkeci istikametine kapatılacak.

    *Yevadut Caddesi'nden akım D100 Kuzey istikametine yönlendirilecek, Ayvansaray istikameti akım verilmeyecektir.

    *Ayvansaraydan Sirkeci istikameti kapalı, Eyüp istikamet kapalı olacaktır.

    *Savaklar Caddesi'nden Ayvansaray'a iniş Balat Sahil yoluna katılımlar

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