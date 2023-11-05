- Anadolu Yakası'nda kapatılacak yollar

Kentte Anadolu Yakası'nda ise saat 06.00 itibariyle şu yollarda trafik akışı sağlanamayacak:

- Kısıklı Caddesi Altunizade Köprü üzerinden D-100 Güney Yola katılım

- Kuşbakışı Caddesi Petrol-İş önünden D-100 Karayolu Güney Yola katılım

- Şile Yolu Libadiye Kavşak ile Kısıklı Caddesi arası

- Avrasya Tüneli D-100 Kuzey Yol girişleri

- Gümüşyolu Caddesi Baba Nakkaş Sokak kesişiminden itibaren Beylerbeyi istikametine her iki yönde

- Yalıboyu Caddesi Beylerbeyi Çamlıca Caddesi kesişiminden itibaren 15 Temmuz Şehitler Köprüsü istikametine her iki yönde

- Abdullahağa Caddesi Kuzguncuk Caddesi kesişimi Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü önünden Beylerbeyi istikametine her iki yönde

- Tophanelioğlu Caddesi çevre yolu istikameti

- Beylerbeyi Işıklar

Sürücüler trafiğe kapanan yollara alternatif olarak, Nuhkuyusu Caddesi, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ve Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nü kullanabilecek.