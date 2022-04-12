İstanbul'da torbacılara gözaltı

DHA

İstanbul'da uyuşturucu tacirlerine yönelik operasyonda, 20 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü'nün Fatih Vatan Caddesi'ndeki yerleşkesinden saat 05.30 sıralarında hareket eden Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Ümraniye, Üsküdar, Ataşehir, Çekmeköy Sancaktepe ve Esenyurt ilçelerinde 24 adreste, uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenledi.

Operasyona Özel Harekat polisleri de destek verdi. Operasyon kapsamında, Ümraniye ilçesi Ademyavuz Mahallesi Aker Sokak'ta bir gecekonduya giren polis ekipleri, içeride bir süre arama yaptı. Operasyonda çok miktarda uyuşturucu ele geçirildiği öğrenilirken, 20 şüpheli gözaltına alındı.