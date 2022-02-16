İstanbul'da 'torbacı' operasyonu!

DHA

İstanbul'da uyuşturucu satıcılarına yönelik yapılan operasyonda çok sayıda kişi gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan teknik ve fiziki takibin ardından belirlenen adreslere sabahın ilk ışıklarıyla birlikte operasyon yapıldı. Megakent'in bir çok ilçesinde eş zamanlı olarak yapılan operasyona özel harekat polisleri de destek verdi. Operasyonda çok sayıda kişi gözaltına alındı.

DEMİR KAPIYI KIRARAK GİRDİLER

Baskın yapılan adreslerden biri de Zeytinburnu ilçesi Telsiz Mahallesi 72/1 sokakta bulunan 3 katlı binanın birinci katı oldu. Özel harekat polislerinin demir kapıyı kırarak girdiği binada yapılan aramalarda 1 kişi gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüpheliler emniyete götürüldü.