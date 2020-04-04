İstanbul'da toplu ulaşımda yeni tedbirler alınıyor

İmamoğlu, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"6 Nisan Pazartesi'den itibaren, metro seferleri sadece 21.00’e kadar yapılacaktır. Moda, İstiklal Caddesi tramvayları ile Kabataş-Taksim Finüküler hattı seferleri durdurulacaktır. Metro istasyonlarında acil aydınlatma sistemine geçilecektir."