İstanbul'da toplu taşımaya zam var mı? Toplu taşımaya yüzde kaç zam yapılacak?
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu canlı yayında İstanbul'da toplu taşımaya yapılacak zam hakkında konuştu. Uraloğlu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin yüzde 46,9'luk zam oranı için "Belediyenin önerisinin çok yüksek olduğunu tespit ettik." dedi. Peki, İstanbul'da toplu taşımaya yüzde kaç zam yapılacak? İşte, Bakan Uraloğlu'nun açıklamaları...
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, canlı yayında soruları yanıtladı ve İstanbul'da yapılacak toplu taşıma zammı hakkında bilgi verdi. İBB'nin yüzde 46,9'luk zam teklifini 'çok yüksek olduğunu tespit ettiklerini' söyleyen Uraloğlu, kendi zam teklifini açıkladı. Peki, İstanbul'da toplu taşımaya yüzde kaç zam gelecek?
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İSTANBUL'DA TOPLU TAŞIMAYA ZAM GELECEK Mİ?
İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından UKOME toplantısında verilen yüzde 46,9'luk toplu taşıma zam oranı hakkında konuşan Bakan Uraloğlu şunları söyledi;
"UKOME'de belediyenin dışındaki resmi kurumlar ile belediyenin de birimlerinin temsil edildiği bir Komisyon var. Burada toplu taşıma ücretleri ile ilgili yapılacak düzenlemeler Komisyon olarak buradan geçer sonra Belediye Meclisine gitmiş olur. Özellikle yapılacak düzenleme noktasında bunun bir hesap modeli var; akaryakıt, asgari ücret, yedek parça, araç fiyatlarına kadar birçok bileşeni var, ona göre oturulup hesap yapılır. O hesaba göre çok da farklı bir hesap elde etmezsiniz. Ancak yapılan hesaplamalarda çok açık fark olduğunu gördük hem belediye tarafından hem de bizim arkadaşlarımız tarafından."
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TOPLU TAŞIMAYA YÜZDE KAÇ ZAM YAPILACAK?
"Belediyenin önerisinin çok yüksek olduğunu tespit ettik. Bunun uygun olmayacağını Komisyona bildirildi. Yeniden bir çalışma yapılıyor İBB tarafından. Önceki dönemlerde göz önüne alındığında bizim olması gerektiğini düşündüğümüz bir rakam var; normal hesapla çıkan yüzde 15 civarında. Ancak buradaki arkadaşların hesapladığı rakam yüzde 25 civarında fakat henüz bir karar alınmış değil."
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KÖPRÜ VE OTOYOLLARA ZAM VAR YAPILACAK MI?
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, canlı yayında soruları yanıtladı. Uraloğlu, "Köprü ve otoyollara zam yapıkacak mı ?" sorusu üzerine şu yanıtı verdi;
"Burada bir hesaplama modelimiz var. Burada işletme giderleri var, hafif ve ağır bakım giderleri var. Bunları karşılama noktasında nerede oluruz diye bir çalışma yapıyoruz. Zannediyorum önümüzdeki günlerde kamuoyu ile paylaşırız."