İETT zamlı ve yeni minibüs, metro, metrobüs ve marmaray ücretleri UKOME toplantısı sonrasında netlik kazandı. Alınan zam kararı sonrasında güncellenen fiyatlar ile zam kararının ne zamandan itibaren geçerli olacağına ilişkin bilgileri haberimizde derledik. İşte detaylar...