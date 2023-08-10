İstanbul'da toplu taşıma zammının uygulanacağı tarih merak konusu oldu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ile Ulaşım Koordinasyon Merkezi'nin (UKOME) toplantısının ardından toplu ulaşıma yüzde 51,52 oranında zam geldi. Toplu ulaşım zammının ardından İstanbulkart tam bilet ücreti 9.90 TL'den 15 TL'ye ve öğrenci bileti ise 4.83 TL'den 7.31 TL'ye yükseltildi. Son dakika gelişmesinin ardından gözler "İstanbul'da toplu taşıma zammı ne zaman başlıyor? 2023 İstanbul ulaşım zammı hangi tarihten itibaren geçerli olacak?" sorusuna çevrildi. İşte İstanbul toplu taşıma zammının uygulanacağı tarihe ilişkin merak edilenler...