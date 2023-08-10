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        Haberler Gündem İstanbul'da toplu taşıma zammı ne zaman başlıyor? 2023 İstanbul toplu ulaşım İETT zammı hangi tarihten itibaren geçerli olacak?

        İstanbul'da toplu taşıma zammı ne zaman başlıyor?

        İstanbul Büyükşehir Belediyesi UKOME toplantısının ardından toplu ulaşıma yüzde 51,52 oranında zam geldiği açıklanırken metro, otobüs, metrobüs ve vapur ücretleri de yükseldi. İstanbulkart tam bilet ücreti 9.90 TL'den 15 TL'ye yükselirken taksi indi bindi ücreti ise 40 TL'den 70 TL'ye yükseldi. Zam oranı açıklanırken gözler İstanbul'da toplu taşıma zammının uygulanacağı tarihe çevrildi. İşte 2023 İstanbul toplu taşıma zamlı tarifenin uygulanmaya başlanacağı tarihe ilişkin detaylar...

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        Habertürk
        Giriş: 10.08.2023 - 19:11
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        • 1

          İstanbul'da toplu taşıma zammının uygulanacağı tarih merak konusu oldu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ile Ulaşım Koordinasyon Merkezi'nin (UKOME) toplantısının ardından toplu ulaşıma yüzde 51,52 oranında zam geldi. Toplu ulaşım zammının ardından İstanbulkart tam bilet ücreti 9.90 TL'den 15 TL'ye ve öğrenci bileti ise 4.83 TL'den 7.31 TL'ye yükseltildi. Son dakika gelişmesinin ardından gözler "İstanbul'da toplu taşıma zammı ne zaman başlıyor? 2023 İstanbul ulaşım zammı hangi tarihten itibaren geçerli olacak?" sorusuna çevrildi. İşte İstanbul toplu taşıma zammının uygulanacağı tarihe ilişkin merak edilenler...

        • 2

          İSTANBUL'DA TOPLU ULAŞIMA YÜZDE 51,52 ZAM!

          İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) 8 Ağustos Salı günü toplandı. İstanbul'da toplu ulaşıma yüzde 51,52 oranında zam yapıldı.

        • 3

          TOPLU ULAŞIM ZAMMI SONRASI TAM VE ÖĞRENCİ AKBİL BİLET FİYATLARI

          İstanbul'da toplu taşıma ve taksi ücretlerine zam geldi. Buna göre; tam bilet 9,90'dan 15 TL'ye, öğrenci 4,83'ten 7,32 TL'ye çıktı, metrobüs 22,25 TL'ye, taksi açılış ücreti 19,17 TL'ye indi-bindi ücreti 70 TL'ye yükseldi.

        • 4

          İETT ZAMMI NE ZAMAN UYGULANACAK?

          İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısında, toplu ulaşım ücretlerine yüzde 51,52 oranında zam yapıldı.

          Yeni fiyatların toplu ulaşımda 11 Ağustos Cuma günü, taksi ve minibüslerde 14 Ağustos Pazartesi günü uygulamaya konulması bekleniyor.

        • 5

          TOPLANTININ ANA GÜNDEMİ TOPLU TAŞIMA ZAMMI

          İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaştırma Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplu ulaşım zammı gündemiyle olağanüstü toplandı. Toplantının ana gündem maddeleri; toplu ulaşım zammı, taksi indi bindi parası ve okul servis ücretleri oldu.

        • 6

          Geçtiğimiz haftaki UKOME toplantısında uzlaşı sağlanamadığı için zam kararı çıkmamıştı.

          İstanbul Büyükşehir Belediyesi, toplu ulaşıma yüzde 57 zam önermiş, İstanbul Taksiciler Odası yüzde 100 zam istemiş, UKOME’deki bakanlık temsilcileri ise yüzde 40 demiş ve uzlaşı çıkmamıştı.

        Haberi Hazırlayan: Elif Büşra Cebeci
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