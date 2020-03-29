İstanbul'da toplu taşıma araçlarına denetim

İstanbul'da polis ekipleri yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında toplu ulaşım araçlarında denetim gerçekleştirdi.

İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde toplu taşıma yapan şehirler arası otobüsler, şehir içi otobüsler ve minibüslere denetimlerde bulundu.

Toplu taşıma araçlarında, kapasitenin yüzde 50’si oranında yolcu kabul etmeleri ve sosyal mesafe kuralına uymaları konusunda sürücü ve yolcular bilgilendirildi.