İstanbul'da tırda bulunan yaklaşık 300 bin sterline el konulması

AA

Edirne Emniyeti Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesindeki işlemleri tamamlanan şüpheliler, sağlık kontrolleri sonrası adliyeye götürüldü.

Savcılık sorgularının ardından aralarında uyuşturucu kaçakçılığı suçundan hapis cezaları bulunan Nejat Daş ile Sultanbeyli İlçe Emniyet Müdürü görevindeyken İstanbul Emniyet Müdürlüğü emrine alınan emniyet müdürü N.Y ile polis memuru H.İ.A. mahkemeye sevk edildi.

Şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

-Olay

Alınan bilgiye göre, 3 gün önce bir ihbarı değerlendiren Edirne Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, Almanya'dan gelen ve Kapıkule Sınır Kapısı'ndan giriş yapan tırı takibe alarak İstanbul yakınlarındaki bir tır parkında yakalamış, tırda yapılan aramada aracın bazı bölümlerine gizlenmiş 300 bin İngiliz sterlini bulunmuştu.

4 şüpheli gözaltına alınmıştı. Şüphelilerden tır sürücüsü emniyetteki sorgusu ardından serbest bırakılmıştı.