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        Haberler Gündem Güncel İstanbul'da tipi de başladı! | Son dakika haberleri

        İstanbul'da tipi de başladı!

        İstanbul'da bazı ilçelerde kar yağışının şiddeti arttı. Arnavutköy-Habibler kara yolunda kısa süreliğine etkili olan tipi de gözlemlendi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.02.2025 - 15:31 Güncelleme: 11.02.2025 - 15:31
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        İstanbul'da tipi de başladı!
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        İstanbul'da sabah saatlerinde başlayan kar yağışı aralıklarla etkili olurken Arnavutköy-Habibler kara yolunda araçların ilerlemekte zorluk çektiği anlar havadan görüntülendi.

        DHA'nın haberine göre Meteoroloji ve AKOM'un uyarılarının ardından sabah saatlerinde başlayan kar yağışı İstanbul'un bazı kesimlerinde etkisini sürdürmeye devam ediyor.

        Aralıklarla şiddetini de arttıran kar yağışı nedeniyle kara yollarında araçlar ilerlemekte güçlük çekti.

        Yağışın en etkili olduğu yerlerden olan Arnavutköy'de araçlar zaman zaman durmak zorunda kalırken Habibler kara yolunda oluşan trafik havadan görüntülendi.

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