İstanbul'da terör örgütü PKK operasyonu: 5 gözaltı

Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışmalar kapsamında, 5 ilçede 7 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Özel harekat polislerinin de katıldığı operasyonda, 5 şüpheli yakalandı. AA'nın haberine göre; şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, dijital materyaller ele geçirildi.