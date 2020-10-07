İstanbul'da terör örgütü MLKP'ye yönelik operasyon

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, örgütün propagandasını yaptıkları iddiasıyla 24 şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.Ekiplerin çalışması sonucu belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda çok sayıda şüphelinin gözaltına alındığı öğrenildi.Polis ekiplerinin adreslerde arama çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

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