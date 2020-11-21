İstanbul'da terör örgütü DHKP/C operasyonu : 6 gözaltı

İstanbul İstihbarat ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, dün Sarıyer'de 20 adrese hava destekli eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Adreslerde yapılan aramalarda 4 telsiz, 45 havai fişek, 1450 gram ağırlığında çeşitli kimyasal maddeler ve bilyelerle güçlendirilmiş el yapımı patlayıcı, 2 örgütsel içerikli pankart ele geçirildi.

Operasyonda 6 kişi gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.