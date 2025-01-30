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        Haberler Gündem Güncel İstanbul'da tekne yangını! | Son dakika haberleri

        Marinada yağ deposunda yangın!

        İstanbul'da Pendik Marina'daki atık yağ depolama alanında yangın çıktı. Alevler, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.01.2025 - 13:09 Güncelleme: 30.01.2025 - 14:09
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        Marinada yağ deposunda yangın!
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        Pendik Marina'da yakıt deposunun yakınında bulunan bir teknede yangın çıktı. İhbar üzerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

        AA'da yer alan habere göre Pendik Marina'da bulunan yakıt istasyonundaki atık yağ depolama alanında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

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        Batı Mahallesi Sahil Bulvarı'nda yat limanındaki yakıt istasyonunda yer alan atık yağ depolama alanında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Yoğun dumanın oluştuğu yangına itfaiye ekipleri müdahale etti. Kısa sürede kontrol altına alınan yangın söndürüldü.

        Ekiplerin soğutma çalışmaları sürüyor.

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