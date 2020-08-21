İstanbul'da Takviye Hazır Kuvvet Müdürlüğü kurulmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yer aldı.

Buna göre, İstanbul'da Emniyet Genel Müdürlüğünün doğrudan merkeze bağlı taşra teşkilatı olarak Takviye Hazır Kuvvet Müdürlüğü kurulmasına karar verildi.