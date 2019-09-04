İstanbul'da taksi ücretlerine yapılan zammın ardından en fazla merak edilen konular arasında yeni tarife ücretleri yer aldı. Milyonlarca İstanbullu, yeni taksimetre ücretlerini araştırmaya başladı. İşte detaylar...

İstanbul'da taksimetre açılış ücretine yapılan zam, geçtiğimiz günlerde yürürlüğe girdi. İki yıl aradan sonra yapılan yüzde 25'lik zammın ardından yeni tarife yürürlüğe girdi. Daha önce taksimetre açılış ücreti 4 lira iken yeni zamla birlikte 5 liraya yükseldi. Önce 10 lira olan taksi kısa mesafe ücreti de zamla birlikte 13 liraya çıktı.

Zam öncesi 2.50 lira olan kilometre başı ücret ise zamla birlikte 3 lira 10 kuruşa çıkmış oldu.