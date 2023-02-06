Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Gündem

İstanbul'da taksiciler vatandaşların deprem yardımlarını ücretsiz taşıyacak

İstanbul'da bulunan bir taksi derneğinin üyeleri, deprem bölgesine destek olmak isteyenlerin yardımlarını ücretsiz olarak evlerinden alıp ilgili kurumlara götürecek.

Giriş: 06.02.2023 - 15:19 | Güncelleme: ABONE OL
İstanbul'da taksiciler vatandaşların deprem yardımlarını ücretsiz taşıyacak
AA

Yaklaşık 3000 üyesi bulunan Birleşik Taksi Şoförleri Derneğine (BTD) bağlı taksiciler, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan ve toplamda 10 ili etkileyen 7,7 büyüklüğündeki deprem nedeniyle kampanya başlattı.

Kampanya kapsamında derneğin telefon numarasına WhatsApp uygulaması üzerinden konum bilgisini gönderen vatandaşların deprem yardımları, ücretsiz olarak ev ve iş yerlerinden alınarak ilgili kurumlara teslim edilecek.

BTD Başkanı Hüseyin Duman yaptığı açıklamada, deprem bölgesindekilere geçmiş olsun temennilerini ileterek, yakınlarını kaybedenlere başsağlığı diledi.

Duman, "0535 623 80 12" numaralı telefona WhastApp uygulaması üzerinden konum bilgisini iletenlerin yardımlarını alan taksicilerin ilgili merkezlere ulaştıracağını söyledi.

Yardımların taşınmasıyla ilgili vatandaşların herhangi bir ücret ödemeyeceğini aktaran Duman, "Taksiciler olarak yardımların deprem bölgesine ulaşmasını sağlayacağız. Uygulama 10 gün sürecek." dedi.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
Şentop, deprem olan il valilerinden bilgi aldı
Şentop, deprem olan il valilerinden bilgi aldı
THY'den deprem bölgesine ek sefer
THY'den deprem bölgesine ek sefer
MSB'den deprem açıklaması: Koordinasyona başlandı
MSB'den deprem açıklaması: Koordinasyona başlandı
7,4'lük felakette en büyüğü 6.6 büyüklüğünde 50 artçı!
7,4'lük felakette en büyüğü 6.6 büyüklüğünde 50 artçı!

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.