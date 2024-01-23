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        İstanbul'da taksiciler şehit askerler için toplandı

        İstanbul'da Yenikapı etkinlik alanında bir araya gelen taksiciler, şehit olan askerler için dua okuyup basın açıklaması yaptı. Taksiciler daha sonra araçlarıyla ay yıldız şeklini oluşturdu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.01.2024 - 01:44 Güncelleme: 23.01.2024 - 01:52
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        Taksiciler şehit askerler için toplandı
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        İstanbul’da şehitler için toplanan taksiciler, taksileriyle ay yıldız şekli yaptı.

        Yenikapı etkinlik alanında bir araya gelen çok sayıda taksi şoförü, ellerinde Türk bayraklarıyla "Şehitler ölmez, vatan bölünmez" sloganı attı.

        ŞEHİT OLAN ASKERLER ANILDI

        Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde şehit olan askerler için Kur'an-ı Kerim okundu. Saygı duruşunda bulunan kalabalık, daha sonra İstiklal Marşı’nı okudu.

        AA'nın haberine göre; grup adına açıklama yapan İstanbul Taksi Şoförleri Derneği Başkanı Deniz Dündar, Türk devletinin bölünmez bir bütün olduğunu belirterek, milletin hiçbir zaman terör eylemlerine boyun eğmeyeceğini söyledi.

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        Taksiciler olarak vatan millet konusunda bir bütün olduklarını dile getiren Dündar, "Bu zor günleri vatan ve millet için omuz omuza vererek, birlik ve beraberlik içinde, birbirimize güvenerek atlatacağız. Hiç kimsenin şüphesi olmasın ki bu vatanın evlatları, bu zamana kadar teröre teslim olmamıştır, olmayacaktır." dedi.

        'AY YILDIZ'I OLUŞTURDULAR

        Açıklamanın ardından taksi şoförleri, araçlarıyla ay yıldız şeklini oluşturdu.

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        #Yenikapı
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