İstanbul'da taksiciler denetlendi

Rıhtım Caddesi üzerinde kurulan kontrol noktasında ekipler, taksileri durdurup sürücülerin belgelerini inceledi.

Uygulama kapsamında taksi şoförlerinin emniyet kemeri takıp takmadıkları, taksimetre açıp açmadıkları, trafik kurallarına uyup uymadıkları ve yolcu seçip seçmedikleri kontrol edildi.

Denetimlerde emniyet kemeri takmayan, belgeleri eksik ve kural ihlali yapan taksicilere ceza yazıldı.