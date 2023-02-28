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Haberler Gündem 3. Sayfa İstanbul'da taksici yolcusunu darp etti! - Haberler

İstanbul'da taksi şoförü yolcusunu sopayla darp etti

İstanbul Şişli'de, taksi şoförü ve yolcu arasında çıkan tartışma kavgaya döndü. Taksicinin aracından aldığı sopayla yaraladığı yolucu hastaneye kaldırıldı

Giriş: 28.02.2023 - 18:26 | Güncelleme: ABONE OL
İstanbul'da taksici yolcusunu darp etti! - Haberler
DHA

İstanbul'un Şişli ilçesinde taksi şoförünün darp ettiği yolcu yaralandı.

Olay, öğlen saatlerinde 19 Mayıs Mahallesi Büyükdere Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, taksi şoförü Musa Ç. ve yolcusu Ünal B. arasında tartışma çıktı. Çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle taksici Musa Ç., aracından aldığı sopayla yolcusu Ünal B.'ye saldırdı.

VATANDAŞLAR AYIRDI

Çevredeki vatandaşların ayırmasıyla son bulan kavga da Ünal B. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri taksici Musa Ç.'yi ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürürken, Ünal B. olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Okmeydanı Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

ÇEŞİTLİ SUÇLARDAN 12 SABIKA KAYDI

Yaralanan yolcunun hayati tehlikesinin olmadığı ve tedavisinin hala devam ettiği öğrenildi. Polis merkezinde yapılan araştırmaların ardından taksi sürücüsü Musa Ç.'nin daha önce de çeşitli suçlardan 12 sabıkası olduğu öğrenildi. Olayla ilgili incelemeler devam ediyor

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