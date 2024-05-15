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        Haberler Gündem 3. Sayfa İstanbul'da taksici meslektaşını öldürdü!

        İstanbul'da taksici meslektaşını öldürdü!

        İstanbul Bağcılar'da, alacak verecek meselesi yüzünden taksi şoförü Furkan G., meslektaşı Gökhan Göktaş'ı silahla öldürdü. Şüpheli sorgusunda, Göktaş'tan 450 bin TL karşılığında ticari taksi aldığını, ancak teslimatının yapılmadığı iddiasında bulundu

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 15.05.2024 - 15:21 Güncelleme: 15.05.2024 - 15:21
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        İstanbul'da taksici meslektaşını öldürdü!
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        İstanbul'da olay, 11 Mayıs'ta, saat 00.50 sıralarında Bağcılar ilçesi Merkez Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, aralarında alacak verecek meselesi olan taksi şoförlüğü yapan Gökhan Göktaş ve Furkan G. telefonda tartıştı.

        YANINA GİDİP SİLAHLA VURDU

        İHA'da yer alan habere göre Furkan G. daha sonra alkollü olarak Göktaş’ın yanına gidip silahla vurdu. Başından ve göğsünden vurulan Göktaş yere yığılırken, Furkan G. de olay yerinden ayrıldı.

        OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

        İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesini olay yerinde yaptığı Gökhan Göktaş’ın hayatını kaybettiğini belirledi.

        ZANLI SİLAHLA BİRLİKTE YAKALANDI

        Olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri şüpheliyi olayda kullandığı silahla yakalayarak gözaltına aldı.

        "TAKSİNİN TESLİMATINI YAPMADI" İDDİASI

        Furkan G.'nin sorgusunda, 7-8 ay önce Gökhan Göktaş'tan, 450 bin TL karşılığında ticari taksi aldığını ancak taksinin teslimatını yapmadığını söylediği öğrenildi. “Kasten Öldürme” suçundan adliyeye sevk edilen Furkan G. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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